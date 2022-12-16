В Казани стали известны победители акции театра Карима Тинчурина «Купи билет с «Пушкинской картой» и выиграй подарок!»

Фото: пресс-служба театра им.Тинчурина

В этом году учащимся школ и студентам, у которых имеется «Пушкинская карта», была предоставлена возможность выиграть авиабилет, телефон, смарт-часы и пылесос при участии в акции театра Карима Тинчурина «Купи билет с «Пушкинской картой» и выиграй подарок!». Итоги акции были подведены вчера, 15 декабря. Артист театра Тинчурина Ильфак Хафизов перед показом спектакля «Угасшие звезды» провел розыгрыш подарков.

Итак, объявляем победителей: Садриева Илюза и Мубаракшин Ильсаф стали обладателями смарт-часов, Хуснеев Аяз выиграл пылесос, телефон достался Тарасовой Екатерине. Авиабилет в подарок получила Саляхова Лейсан. Искренне поздравлем всех победителей!

Директор театра им. К.Тинчурина, заслуженный работник культуры Фанис Мусагитов считает, что привлечение молодежи в театры с помощью проекта Пушкинская карта – одна из главных задач театров. В этот вечер среди зрителей, которые пришли на просмотр спектакля «Угасшие звезды» действительно было много молодежи.

Акция проводится при поддержке авиакомпании «ЮВТ АЭРО», благотворительного фонда «Болгар», организаций «КамаСтройИнвест», «Мелита-Аренда», «Алексеевскдорстрой», «ТАТЭМ», страхового медицинского общества «Спасение» и тепличного комбината «Майский». Генеральный партнер акции – благотворительный фонд «Татнефть».