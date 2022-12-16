Представители КФУ посетили «Роснефть-классы» Оренбургской области и рассказали школьникам о преимуществах обучения в Институте геологии и нефтегазовых технологий

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Заместитель директора Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета по практикам и взаимодействию с работодателями Андрей Терехин посетил «Роснефть-классы» в школах Сорочинска, Бузулука и Бугуруслана Оренбургской области.

«Роснефть-классы» – это образовательный проект ПАО «НК «Роснефть». Для школьников это первый шаг на пути к высшему образованию и дальнейшей работе на предприятиях нефтяной отрасли. Формирование внешнего кадрового резерва компании начинается в старших классах: в регионах присутствия компании «Роснефть» производится углубленное предметное обучение в 10 и 11 классах. В настоящее время в России созданы 117 «Роснефть-классов», в них обучаются 2 762 человек. Два года системной работы с учащимися со стороны педагогического коллектива школы, кадровых служб предприятий компании и профильных вузов помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии: более 60% выпускников «Роснефть-классов» выбирают профессии, востребованные в «Роснефти». КФУ является одним из профильных вузов – партнером ПАО «НК «Роснефть» по организации деятельности «Роснефть-классов».

Андрей Анатольевич рассказал ребятам о профессиях геолога, геофизика, нефтяника, которые с каждым годом становятся всё более востребованными и прибыльными. А главное – выпускники Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ трудоустраиваются в ведущие российские и международные нефтегазовые компании, такие как: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть» и пр.

Многие выпускники ИГиНГТ после окончания института остаются работать в альма-матер, занимаясь научной деятельностью.

Как отметил Андрей Анатольевич, подготовка студентов ИГиНГТ ведется по двум направлениям – это «Геология» (профили: «Геология», «Геофизика», «Инженерная геология и гидрогеология», «Геология и освоение месторождений нефти и газа») и «Нефтегазовое дело» (профиль «Разработка месторождений углеводородов»). В 2022 году для поступления на «Геологию» минимальный проходной балл составил 150, на «Нефтегазовое дело» – 159.

Также Андрей Анатольевич подробно рассказал о правилах приемной кампании 2023 года, которые подробно изложены на сайте. О заочной форме обучения по направлению “Геология” можно прочитать на сайте.

При Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ есть Центр дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO), в котором студенты проходят профессиональную переподготовку, получая новую специальность и становясь более конкурентоспособными специалистами.