Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и глава Татарстана Рустам Минниханов испытали в Набережных Челнах новый автомобиль

Чемезов остался доволен новинкой. Фото: скриншот

16 декабря в Набережных Челнах прошло заседание совета директоров завода «КАМАЗ». В нем приняли участие гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Было рассмотрено текущее положение дел на предприятии и намечены планы на будущее. После чего Сергей Чемезов вручил генеральному директору «КАМАЗа» Сергею Когогину орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Данной награды он был удостоен, согласно указу президента России Владимира Путина, за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу.

Затем участники мероприятия посетили научно-технический центр завода, где были представлены новейшие модели автомобилей. Так, Сергей Чемезов и Рустам Минниханов испытали на деле легковой автомобиль и грузовик.

- Двери открываешь, парковочный тормоз автоматически включается. Передний привод. Отличная машина. Для города шикарная машина, - отметил новую легковушку гендиректор «Ростеха».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram