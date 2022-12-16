Из Набережных Челнов в Лисичанск отправили фуру с 20 тоннами гуманитарного груза

Организатором гуманитарного сбора является депутат Госдумы России Амир Хамитов. Фото: web.telegram.org/k/#@amirkhamitov

Из Набережных Челнов в пятницу, 16 декабря, отправили фуру с 20 тоннами гуманитарного груза для жителей Лисичанска и мобилизованных из Татарстана. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы России Амир Хамитов.

По его словам, посылка для военнослужащих состояла из лопаты, шуруповерта, болгарки, дизельных генераторов, шерстяных носков, меда и травяного чая. Также для них были приобретены УАЗ и "Нива Шевроле". А для жителей Лисичанска направили теплые вещи, продукты питания, а также сладкие подарки к Новому году.

К акции по сбору гуманитарного груза присоединились предприниматели, партийный актив и неравнодушные жители Татарстана.

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