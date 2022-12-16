Татарстану дали семилетнюю отсрочку по уплате кредитов из федерального бюджета

Теперь Татарстан сможет погасить долг в 2029 году. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Татарстану предоставили семилетнюю отсрочку по уплате кредитов из федерального бюджета. Соответствующий законопроект опубликован на портале Правительства республики.

Согласно документу, на 2022 год долг региона составляет 389,8 миллиона рублей. Однако теперь его можно погасить в 2029 году. В связи с этим у Татарстана появится возможность использовать высвобожденные за сет этого средства на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Отметим, в данное время законопроект проходит антикоррупционную экспертизу. Этот процесс продлиться до 19 декабря.

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