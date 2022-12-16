Гидрометцентр Татарстана сообщил, что в ближайшие три дня в республике выпадет половина месячной нормы осадков

Будут снегопады, метели и ледяной дождь. Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

На Европейскую часть территории России пришел активный юго-западный циклон, в связи с чем погода в республике значительно ухудшится в ближайшие три дня – с 17 по 19 декабря.

Как сообщили в Гидрометцентре Татарстана, в этот период ожидаются повсеместные снегопады, метели, туман, снег, ледяной дождь, гололед и сильный ветер. При этом в воскресенье, 18 декабря, ожидается значительное потепление – днем от -2 до +3 градусов.

- Ледяные дожди и гололед могут привести к отложениям льда на электропроводах и деревьях, образованию сильной гололедицы на дорогах, - также отмечают в Гидрометцентре Татарстана.

В итоге, согласно прогнозам управления, в период с 17 по 19 декабря в республике выпадет половина месячной нормы осадков.

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