Желающих отправиться в столицу Татарстана ждут прогулки по местному кремлю. Фото: Антон ПИКУС

4 января 2023 года из Самары в Йошкар-Олу и Казань запустят туристический поезд. Это будет организовано Куйбышевской железной дорогой в рамках проекта "Яркие выходные в Приволжье".

Желающих отправиться в столицу Татарстана ждут прогулки по местному кремлю и музею-заповеднику под открытым небом "Остров-град Свияжск". А вечером для туристов организуют обзорную экскурсию "Огни новогодней Казани".

В Йошкар-Оле посетителей ждет интерактивно-музыкальная программа в Марийском театре драмы имени Шкетана, а также посещение набережной Брюгге.

Отметим, к новогоднему путешествию могут присоединиться жители Пензы, Ульяновска и Оренбурга. Обратно в Самару поезд прибудет 6 января.

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