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НовостиОбщество16 декабря 2022 12:44

В Чебоксарах семьи участников спецоперации получают помощь от экспресс-бабушек

Они предоставляют услугу по уходу за детьми
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Чебоксарах после начала мобилизации помощью экспресс-бабушек воспользовались семь семей. Фото: mintrud.cap.ru

В Чебоксарах после начала мобилизации помощью экспресс-бабушек воспользовались семь семей. Фото: mintrud.cap.ru

В Чебоксарах экспресс-бабушки Комплексного центра социального обслуживания оказывают помощь семьям участников спецоперации, которые нуждаются в кратковременном уходе за детьми.

Экспресс-бабушки присматривают за детьми, забирают их со школы и играют с ними. Они с удовольствием готовы помощь всем семьям, которые нуждаются в их услугах, сообщает Минтруда Чувашии.

Отметим, в Чебоксарах после начала мобилизации помощью экспресс-бабушек воспользовались уже семь семей. Для получения услуги необходимо обратиться в Координационный центр социально-психологической поддержки семей мобилизованных.

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