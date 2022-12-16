В Чебоксарах медучреждения перешли на усиленный режим работы из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Горожане с признаками ОРВИ могут самостоятельно посетить кабинеты неотложной помощи в городских Поликлиниках №3 и №4. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Чебоксарах из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом поликлиники Горбольницы №1 перешли на усиленный режим работы.

В медучреждениях увеличили количество врачей, принимающих пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса, создали дополнительные выездные бригады, в кол-центре отвечать на звонки начали помогать ординаторы,сообщила пресс-служба Минздрава Чувашии.

В ведомстве также напомнили, что пациенты с кашлем, насморком, температурой менее 38 градусов могут самостоятельно посетить кабинеты неотложной помощи в городских поликлиниках №3 и №4 без предварительной записи с 8.00 до 20.00.

В Чебоксарах также действует система дистанционного продления и закрытия больничных по телефону: 8 (352) 44-57-52.

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