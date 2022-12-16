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НовостиОбщество16 декабря 2022 12:01

Казанская спортшкола олимпийского резерва по водному поло стала лучшей в России

Учреждение получит премию в размере одного миллиона рублей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Учреждение стало лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Надежда России". Фото: Минспорта России

Учреждение стало лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Надежда России". Фото: Минспорта России

Казанская спортивная школа олимпийского резерва по водному поло стала лучшей в стране. Учреждение стало лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Надежда России", сообщает пресс-служба федерального Минспорта.

В церемонии награждения приняли участие ведущие российские спортсмены, ветераны отечественного спорта, руководители общероссийских федераций и деятели искусства. На мероприятия с приветственным словом выступил и президент России Владимир Путин.

В итоге были объявлены 18 победителей в 11 номинациях. Лауреатов наградят премией в размере одного миллиона рублей.

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