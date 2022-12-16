Директором филармонии Набережных Челнов назначили Нафису Ахметшину

Насифа Ахметшина является основателем и художественным руководителем Театра песни "Мизгел". Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Директором новой филармонии Набережных Челнов назначили заслуженного работника культуры Татарстана Насифу Ахметшину. Ранее она в течение 11 лет возглавляла музыкальную школу №4. Теперь вместо нее директором назначили ее заместителя Анну Гаврилову.

Также Ахметшина является основателем и художественным руководителем Театра песни "Мизгел", сообщают "Челнинские известия".

Напомним, здание в Набережных Челнах, в котором до переезда находился театр «Мастеровые», заняла городская филармония. Однако учреждение несколько раз меняло название и некогда даже было цирком. Ранее филармония располагалась в жилом доме в 22 комплексе.

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