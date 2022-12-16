16 октября Рустам Минниханов приедет с рабочим визитом в Набережные Челны

Поездка состоится после совместной коллегии с главой Минфина России Антоном Силуановым. Фото: president.tatarstan.ru

В эту пятницу, 16 декабря, после проведенной совместно с министром финансов России Антоном Силуановым совместной коллегии экономических и налоговых органов Татарстана глава республик Рустам Минниханов по плану должен посетить с рабочим визитом Набережные Челны.

Прибытие руководителя региона в городе ожидают во второй половине дня, предполагается, что Минниханов там примет участие в заседании совета директоров завода «КАМАЗ». Будет ли при этом его сопровождать Антон Силуанов - неизвестно.

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