В Альметьевске из-за ОРВИ и гриппа полностью закрыли одну школу

В регионе почти 484 тысячи школьников проходят ежедневный утренний медицинский фильтр. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Альметьевске на разобщение из-за ОРВИ и гриппа полностью закрыли одну школу. Сделано это, чтобы избежать большого количества заболевших, сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

По статистике на 15 декабря в регионе почти 484 тысячи школьников и более 32 тысяч учителей каждый день проходят утренний медицинский фильтр. На разобщение вывели 338 классов в 82 школах. По сравнению с данными в начале недели, эта цифра увеличилась более чем вдвое.

Напомним, ранее в Татарстане из-за превышения эпидпорога по гриппу и ОРВИ на 82,1% был веден обязательный масочный режим для сотрудников и посетителей медучреждений.

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