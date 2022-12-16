В Казани дети выпивали с отцом, живым остался только один сын

Во время застолья отец пошел на сына с ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 декабря в квартире на улице Короленко в Казани 74-летний пенсионер выпивал вместе с двумя своими взрослыми сыновьями. Во время застолья он поссорился одним из них. Отец схватил нож и зарезал непокорного сына. Брат убитого не стал покрывать родителя и вызвал на место преступления полицию.

В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Свою причастность к его совершению мужчина уже признал.

- Скоро суд рассмотрит ходатайство о заключении подозреваемого под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Сотрудники ведомства продолжают расследование дела и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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