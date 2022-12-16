В Чувашии детям участников спецоперации выделят еще 786 тысяч рублей

На выплату стипендий детям участников спецоперации средства выделят из республиканского бюджета. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Чувашии на выплату стипендий детям участников спецоперации выделят дополнительно 786 тысяч рублей. Средства предоставят из бюджета республики. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Олег Николаев.

Согласно документу, деньги будут распределены между обучающимся, являющимся членами семей лиц, которые проходят службу в рамках частичной мобилизации или по контракту, а также являются добровольцами или служат в батальоне "Атал". Для распределения между учащимися эти средства направят в Минобразование республики до конца 2022 года.

Напомним, ранее в Чувашии на выплату стипендий детям участников спецоперации на Украине выделили 3,6 миллиона рублей. Эти деньги были направлены из резервного фонда правительства республики.

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