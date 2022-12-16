AgroCode Awards 2022: Россельхозбанк наградил самые успешные агротех-стартапы

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В рамках поддержки цифровизации сельского хозяйства Россельхозбанк вручил всероссийскую премию AgroCode Awards, которая присуждается отечественным компаниям за разработку инновационных решений в области агротеха.

В Москве состоялась церемония награждения победителей второй всероссийской премии AgroCode Awards 2022. За победу в финале поборолись 29 проекта в шести номинациях: Запуск года, Идея года, Цифровизация года, Лидер года, Еда будущего и Своя технология.

Номинанты, отобранные в шорт-лист по каждой номинации, презентовали свои проекты членам жюри премии, в состав которого вошли представители Россельхозбанка, Русагро, Таргет Агро, Уралхим Инновация, Иннополиса, ЛАНИТ-Интеграция, ИПУ РАН, Фонда «Сколково» и другие эксперты рынка агротехнологий. По результатам питчей жюри проголосовало за лучший проект и объявило победителей на закрытой церемонии вручения премии 15 декабря в Башне Империя Москва-Сити при участии ведущих представителей агроиндустрии.

В номинации «Цифровизация года» (лучший софт, программный продукт, технология или digital-инструмент) лучшей признана платформа по автоматизации и контролю всего цикла сельхозпроизводства, включая анализ работы техники и персонала – АгроСигнал. Решение «Агросигнал.Управление» позволяет снизить влияние человеческого фактора и повысить производительность производства.

В номинации «Еда будущего» (инновационные технологии производства альтернативных продуктов питания) победу одержал Эко продукт. Компания смогла добыть белок из семян подсолнечника — альтернатива, которую впервые предложила команда в 2016 году. Сегодня идею развили до этапа, когда такой белок стал востребованным в пищевой промышленности и в производстве растительных продуктов.

В номинации «Своя технология» (успешные кейсы импортозамещения зарубежных решений) жюри признало сильнейшим проект FlySeeAgro. Миссия FlySeeAgro — заменить пестициды энтомофагами. Например, защиту кукурузы в 100% дал энтомофаг habrobracon hebetor, который внесли по авторской методике с помощью программно-аппаратного комплекса, установленного на дроне.

В номинации «Лидер года» (лидер российского агротеха) главную награду взял Владислав Терехов – генеральный директор компании GALAD Green Line, которая разрабатывает, конструирует и производит светотехнические решения для высокоточного растениеводства и вертикального выращивания. Владислав знает всё о светотехнике: он автор 7 патентов с практически 20-летним опытом в сфере светотехники и энергосбережения в освещении.

В номинации «Запуск года» (самый яркий продукт, совершивший прорыв на рынке в 2022 году) победу одержал Terroir Concept. Проект минимизирует элементы случайности и подбирает подходящий сорт винограда для конкретной местности, которую определяют по комплексному исследованию терруара. В сентябре во время онлайн-хакатона AgroCode Hack от digital-сообщества AgroCode Hub при участии Россельхозбанка проект Terroir Concept нашёл партнёра в лице команды «Digital rover» из Нижнего Новгорода и Кемерово, которая разработала сервис поиска перспективных земель для выращивания винограда в Краснодарском крае с возможностью агрегирования данных по дискретной сетке, их визуализации и отбора критериев по предсказательной силе параметра. Их совместный проект был запущен уже в декабре 2022 года.

В этом году премия впервые вручалась в новой номинации: Идея года (специальная номинация для исследователей и ученых). В ней главный приз взяла компания ЭРлаб за проектирование робота-ровера для мониторинга, опрыскивания и механической прополки. Комплекс обучается за месяц, ежесекундно распознает до 100 растений на 30 см², а если обнаруживает проблемы, то вносит препараты с высокой точностью, сокращая их расход.

Специальный приз жюри «За вклад в агротех» получил проект KSITEST – сервис геномной селекции. В августе 2022 года он запустил платформу для оценки генетического потенциала свиней, а уже в октябре уже отобрал первые пробы для генотипирования совместно с ГК Таврос – крупнейшим селекционно-генетическим центром в Европе.

- Цифровизация в стране идет семимильными шагами, и количество интересных агротех проектов увеличивается год от года. Будущее поколение стремится к тому, чтобы делать что-то полезное в сфере сельского хозяйства, выводить его на новый уровень. Ну а мы в Россельхозбанке даем им возможность осуществить это стремление: проводим митапы и хакатоны, организуем стипендии для студентов и аспирантов, помогаем сойтись молодым сотрудникам и работодателям, стартапам и фермерам, компаниям и инвесторам. Мы стараемся всех сблизить, чтобы произошла диффузия цифровых сервисов между крупными агрохолдингами и фермерскими хозяйствами. Мы все сейчас участвуем в процессе рождения будущего нашего АПК, - комментирует заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Любаева.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» (РСХБ) – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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