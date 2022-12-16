Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа в школах Набережных Челнов объявили внеплановый выходной

В Набережных Челнах 16 декабря в школах объявлен сокращенный день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Набережных Челнах в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом школьникам объявили внеплановый выходной. Так, уроки будут отменены в субботу, 17 декабря.

В этот день в образовательных учреждениях проведут генеральные уборки с дезинфицирующими средствами. Однако такое решение руководство каждой из школ принимает в частном порядке.

Кроме того, в пятницу, 16 декабря, у школьников Набережных Челнов сокращенный день - уроки будут идти всего по 30 минут, сообщает Сhelny-biz.ru.

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