Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа в школах Набережных Челнов объявили внеплановый выходной

В Набережных Челнах 16 декабря в школах объявлен сокращенный день.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Набережных Челнах в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом школьникам объявили внеплановый выходной. Так, уроки будут отменены в субботу, 17 декабря.
В этот день в образовательных учреждениях проведут генеральные уборки с дезинфицирующими средствами. Однако такое решение руководство каждой из школ принимает в частном порядке.
Кроме того, в пятницу, 16 декабря, у школьников Набережных Челнов сокращенный день - уроки будут идти всего по 30 минут, сообщает Сhelny-biz.ru.
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