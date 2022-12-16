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НовостиОбщество16 декабря 2022 9:08

В казанском ЖК "Салават Купере" 16 декабря откроется первый елочный городок

Начало представления запланировано в 16:00
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Жители смогут присоединиться к общему хороводу и сделать кадры в тематических фотозонах.

Жители смогут присоединиться к общему хороводу и сделать кадры в тематических фотозонах.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В казанском жилом комплексе "Салават Купере" 16 декабря откроется первый елочный городок. Праздничное представление начнется в 16:00, сообщает администрация Кировского и Московского райнов.

Так, всех посетителей ждет сказочная программа, которую представят Дворец культуры Железнодорожников. Также проведут подвижные игры, организованные подростковым клубом "Импульс". Кроме того, жители смогут присоединиться к общему хороводу и сделать кадры в тематических фотозонах.

Отметим, посетить данное мероприятие сможет каждый желающий по адресу: улица Арсыланова, 6а.

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