В казанском ЖК "Салават Купере" 16 декабря откроется первый елочный городок

Жители смогут присоединиться к общему хороводу и сделать кадры в тематических фотозонах. Фото: Виктория МИНАЕВА

В казанском жилом комплексе "Салават Купере" 16 декабря откроется первый елочный городок. Праздничное представление начнется в 16:00, сообщает администрация Кировского и Московского райнов.

Так, всех посетителей ждет сказочная программа, которую представят Дворец культуры Железнодорожников. Также проведут подвижные игры, организованные подростковым клубом "Импульс". Кроме того, жители смогут присоединиться к общему хороводу и сделать кадры в тематических фотозонах.

Отметим, посетить данное мероприятие сможет каждый желающий по адресу: улица Арсыланова, 6а.

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