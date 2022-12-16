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НовостиОбщество16 декабря 2022 8:33

В Набережных Челнах сын погибшего в ходе СВО бойца открыл мемориальную доску в честь отца

Памятный знак был установлен в школе №23
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мемориал располагается возле школьного музея «На пути к Победе». Фото: nabchelny.ru

Мемориал располагается возле школьного музея «На пути к Победе». Фото: nabchelny.ru

В набережночелнинской школе №23 открыли мемориальную доску Николаю Тришкину - выпускнику, который погиб при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Она появилась рядом с такими же табличками героям, которых не стало в Чечне - Алексею Макарову и Николаю Главатских.

Мемориальную доску Тришкину торжественно открыл его старший сын. Помимо родных и близких, а также школьников и педагогов на церемонии присутствовал мэр города Наиль Магдеев.

- Мы всегда будем помнить, что в этой школе учились настоящие мужчины. Мы и дальше будем делать все для сохранения исторической памяти о наших героях, - заявил в своей речи градоначальник.

Магдеев отметил, что город будет делать все для сохранения памяти о своих героях. Фото: nabchelny.ru

Магдеев отметил, что город будет делать все для сохранения памяти о своих героях. Фото: nabchelny.ru

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