Умерла Эльмира Сулейманова, певица, заслуженная артистка Татарстана

Родилась Эльмира Сулейманова 5 февраля 1982 года в Набережных Челнах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятницу, 16 декабря, на 41-м году жизни скончалась заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова. Об этом сообщили в ее официальной группе соцсетях.

По некоторой информации, в последнее время певица жаловалась на сильный кашель, в связи с этим она отменила несколько своих выступлений. У Сулейнамовой остались муж и двое детей.

Отметим, точная причина смерти артистки пока неизвестна. Похороны состоятся 16 декабря в родном ее городе. Родилась Эльмира 5 февраля 1982 года в Набережных Челнах. Звание народной артистки она получила в 2018 году.

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