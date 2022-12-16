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НовостиОбщество16 декабря 2022 7:45

Из Казани для участия в спецоперации отправлен еще один эшелон мобилизованных

До сих пор они проходили подготовку и находились в сборном пункте в «Казань Экспо»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В городе остается еще одна группа собранных резервистов.

В городе остается еще одна группа собранных резервистов.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что из Казани для прохождения военной службы в зоне проведения спецоперации на Украине отправлен еще один эшелон мобилизованных бойцов. Они прошли необходимую подготовку и покинули сборный пункт, расположившийся в МВЦ «Казань Экспо».

Отметим, что на данный момент в столице Татарстана находится еще один эшелон мобилизованных. Когда состоится их отправка, официально не уточняется. Однако ранее сообщалось, что бойцы будут направляться на службу в период с 15 по 17 декабря.

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