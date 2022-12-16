В 2022 году убытки предприятий Татарстана выросли на 33,7%

Сейчас важно сохранить устойчивость экономики республики. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На очередном республиканском совещании глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в этом году, сравнению с прошлым, доходы консолидированного бюджета региона вырастут почти на 100 миллиардов рублей и составят 513 миллиардов.

Но такая динамика в условиях западных санкций, по словам Минниханова, не должна успокаивать, ведь по данным налоговой службы в 2022 году размер убытков предприятий Татарстана вырос на 33,7%. Поэтому сейчас важно сохранить устойчивость экономики республики и обеспечить рост поступлений в местный бюджет.

Для этого в Татарстане продолжится работа профильных ведомств с предприятиями, испытывающими трудности, в том числе и из-за перенастройки логистических цепочек поставок того же сырья.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram