За неделю в Татарстане больше всего подорожали огурцы

За прошлую неделю в Татарстане подорожали помидоры - на 3,4%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане с 5 по 12 декабря огурцы подорожали на 8,2%. Теперь их можно приобрести за 141,2 рубля за килограмм.

Также, согласно данным Татарстанстата, за прошлую неделю в республике подорожали помидоры - на 3,4% (до 132,2 рубля за килограмм). На 3,2% цены выросли и на свеклу - до 27,6 рубля за килограмм. А яйца куриные стали дороже на 1,8% - до 69,6 рубля за десять штук. Также на 1,4% стоимость выросла на бананы. В прилавках магазина их ценник составит 87,5 рубля за килограмм.

При этом заметнее всего подешевели картофель (на 1,8% - до 26,3 рубля за килограмм), консервы мясные для детского питания (на 1,6% - до 905,9 рубля за килограмм), сыр (на 1,4% - до 644,7 рубля за килограмм) и сметана (на 1,4% - до 208,4 рубля за килограмм).

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