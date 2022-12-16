В трех городах Татарстана построят межмуниципальные приюты для бездомных животных

В настоящее время для размещения бездомных собак в республике имеются 18 приютов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске планируют построить межмуниципальные приюты для бездомных животных. Предполагается, что в них можно будет разместить 400 собак, сообщил зам начальника главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Ильдар Нугуманов.

По его словам, в настоящее время для размещения бездомных животных в республике имеются 18 приютов: из них 16 частных и 2 муниципальных. Они рассчитаны на 3,5 тысяч собак, но этого недостаточно из-за роста числа агрессивных животных.

По состоянию на 1 октября 2022 года в республике было отловлено 11,6 тысяч собак. Нугуманов также отметил, что количество бездомных животных выросло в Зеленодольском и Нижнекамском районах.

Напомним, ранее расходы на содержание бездомных собак в Казани увеличили до 30,9 миллиона рублей. Выделенные средства пойдут на лечение животных и содержание их в приютах.

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