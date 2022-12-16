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НовостиОбщество16 декабря 2022 6:29

Глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов сообщил о переводе речных судов в республике на газомоторное топливо

Рассматривается возможность такой переделки водного транспорта во время его планового ремонта
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Такие изменения могут коснуться не только пассажирского, но и грузового транспорта.

Такие изменения могут коснуться не только пассажирского, но и грузового транспорта.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В Татарстане нацелились на перевод речных судов на газомоторное топливо. Как сообщил на пресс-конференции глава Минтранса республики Фарит Ханифов, сейчас изучается возможность такой модернизации судов во время их планового ремонта. По словам министра, такое в Татарстане уже делали. В качестве примера он привел экскурсионно-прогулочный теплоход «Чайка-СПГ», который теперь работает на сжиженном природном газе и курсирует в акватории Санкт-Петербурга.

Как объяснил Ханифов, перевод пассажирских и грузовых речных судов возможен при замене их двигателя. Что касается создания заправок для них, то этот вопрос может решится в ближайшем будущем.

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