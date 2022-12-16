Банк «Открытие» добавил сервис по управлению эквайрингом в интернет-банк для крупного корпоративного бизнеса

Банк «Открытие»

Теперь клиенты, пользующиеся торговым эквайрингом банка, смогут централизованно контролировать все поступления на счета: как в разрезе отдельных точек продаж и даже терминалов, так и по каждой транзакции с детализацией по датам.

Бесплатный сервис реализован в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн» и будет интересен компаниям любого уровня – от некрупных фирм до холдингов, управляющих сотнями точек продаж. Помимо поступлений, в новом разделе интернет-банка клиент сможет увидеть сумму списанных комиссий, что повысит прозрачность расходов и эффективность управления экономикой сети.

- Новый сервис «Открытия» для корпоративных клиентов – это удобный инструмент, позволяющий казначеям видеть полную картину транзакций во всех магазинах в режиме онлайн с максимальной детализацией. Выручка поступает в точки продаж по разным каналам, и клиентам важно располагать актуальными данными для контроля денежных потоков. В ближайшее время мы планируем представить в интернет-банке еще один онлайн-сервис по управлению финансами сети продаж, позволяющий отслеживать безналичные расчеты через Систему быстрых платежей – куайринг. Тренд по оплате покупок с помощью QR-кода с каждым месяцем набирает обороты, поэтому крупный бизнес сможет существенно сэкономить на привычном торговом эквайринге, внедряя новые технологии в операционную деятельность, – прокомментировал старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие» Андрей Карасев.

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»).