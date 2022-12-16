Стало известно, как изменилось количество городов-побратимов Казани после начала спецоперации

Их количество у столицы Татарстана только растет. Фото: Рамиль ГАЛИ

С начала спецоперации на Украине некоторые российские города стали лишаться своих западных побратимов. Отметим, что на экономическую составляющую как на этой, так и на другой стороне это никак не повлияло, как и на общее политическое поле в мире или регионе. Тем не менее факт есть факт.

В свою очередь Казань в связи с происходящими сейчас на Украине событиями не лишилась ни одного города-побратима. Так, на данный момент у столицы Татарстана таких партнеров 60, из которых 37 – это иностранные города. Так, с кем продолжает дружить Казань? Речь в целом идет о городах-побратимах в 22 странах. Среди них Германия, Италия, Латвия, Болгария, Франция, Турция, Китай, Иран и Казахстан, сообщает «БИЗНЕС Online».

При этом в этом году этот список пополнился двумя китайским Цицикаром и Хабаровском. Первым же городом побратимом для Казани стал немецкий Брауншвейг. Произошло это в 1988 году.