В Набережных Челнах специальность электромонтажник вошла в число самых высокооплачиваемых

Вторую строчку высокооплачиваемых специалистов занимает конструктор с зарплатой от 70 до 100 тысяч рублей в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в декабре возглавила вакансия электромонтажника. Его зарплата в городе, согласно исследованию сервиса SuperJob, составляет от 90 тысяч рублей в месяц.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых специалистов в Набережных Челнах занимает конструктор. Он может рассчитывать на зарплату от 70 до 100 тысяч рублей. Третье место здесь у регионального менеджера по продажам, который сможет заработать 75 тысяч рублей.

В топ-5 вошли также такие специальности, как менеджер и консультант по развитию международных связей с клиентами. Они могут претендовать на заработную плату от 60 тысяч рублей.

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