Владимир Путин поздравил ученика из Казани с победой на международной Олимпиаде в Колумбии

Путин отметил, что участники сборной России достойно представили свою страну. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России с успешным выступлением на международной естественнонаучной олимпиаде юниоров 2022 года. В составе российской команды выступал ученик казанского лицея-интерната № 2 Альберт Семенов, завоевавший золотую медаль.

- Дорогие Гордей, Екатерина, Андрей, Михаил, Альберт, Максим! От души поздравляю вас с отличным выступлением на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в столице Колумбии Боготе, — говорится в телеграмме Президента Путина, опубликованной пресс-службой Кремля.

По словам Главы государства участники сборной России достойно представили свою страну и показали отличное знание в области физики, химии и биологии.