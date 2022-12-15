В Исполкоме Набережных Челнов введен масочный режим

Ранее масочный режим ввели во всех медучреждениях республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В здании администрации Набережных Челнов введен масочный режим. На такие меры в мэрии пошли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, а также в целях нераспространения острых респираторных заболеваний.

- На основании распоряжения о введении ограничительных мер при входе в здание у сотрудников и посетителей проверяется наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, - отметили в пресс-службе городской мэрии.

В ведомстве отметили, что здание оснащено средствами для антисептической обработки рук, созданы меры для разделения потоков посетителей, для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что в настоящее время эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Татарстане превышен на 82,1%. В связи с этим, уже введены некоторые ограничения. В частности, обязательное ношение масок теперь действует во всех медучреждениях Татарстана.