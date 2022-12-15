Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 16:45

В Исполкоме Набережных Челнов введен масочный режим

Причиной стало ухудшение эпидситуации в городе и всей республике
Рината СТРЕБКОВА
Ранее масочный режим ввели во всех медучреждениях республики.

Ранее масочный режим ввели во всех медучреждениях республики.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В здании администрации Набережных Челнов введен масочный режим. На такие меры в мэрии пошли из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, а также в целях нераспространения острых респираторных заболеваний.

- На основании распоряжения о введении ограничительных мер при входе в здание у сотрудников и посетителей проверяется наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, - отметили в пресс-службе городской мэрии.

В ведомстве отметили, что здание оснащено средствами для антисептической обработки рук, созданы меры для разделения потоков посетителей, для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что в настоящее время эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Татарстане превышен на 82,1%. В связи с этим, уже введены некоторые ограничения. В частности, обязательное ношение масок теперь действует во всех медучреждениях Татарстана.