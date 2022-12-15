Задолженность по зарплатам в Чувашии за год снизилась на 87%

За 11 месяцев сумма долга снизилась на 3,6 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более чем в два раза сократилось число обращений жителей Чувашии о взыскании такой задолженности. Если на 1 декабря 2021 года было подано 836 заявлений, то по данным на 1 декабря 2022 года число обращений снизилось до 340. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

В сравнении с началом текущего года задолженность снизилась на 87%. В настоящее время долги перед 1 сотрудниками есть только на одном предприятии в Чувашии. Им не выплатили 545 тысяч рублей. При этом, по данным на 1 января 2022 года, задолженность по зарплате была отмечена на четырех предприятиях. 72 сотрудникам не выплатили 4,18 миллионов рублей. Таким образом, за 11 месяцев 2022 года общая задолженность сократилась на 3,6 миллиона рублей.