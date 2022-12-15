Профессор КФУ призвал жителей Татарстана не бояться кормить птиц хлебом

Зимой найти пропитание птицам становится гораздо сложнее. Фото: пресс-служба КФУ.

Жителям Татарстана не стоит бояться кормить птиц хлебом. Более того, данный продукт может быть зимой настоящим спасением для пернатых. Об этом рассказал заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Ильгизар Рахимов.

- Мы не знаем ни одного случая гибели птиц от того, что они поели хлеб. Что за абсурд, якобы птиц нельзя кормить хлебом? Хлеб – это зерновой продукт. Для птиц, которые питаются семенами, зернами, а это воробьи, голуби, хлеб – это обычный корм. Они расклевывают хлеб, все нормально. Ни одна утка, которую кормят хлебом на Булаке или Кабане, не умерла от того, что она подавилась хлебом. Откуда пришел этот миф? Лучше дать крошки хлеба, чтобы птицы не умерли от холода и голода, чем ничего не давать, – заявил профессор.

Кроме того, по словам Рахимова, не стоит кормить птиц солеными семечками. Лучше положить в кормушки обычные семена.