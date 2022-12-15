С 1 января в Нижнекамске увеличат продолжительность работы общественного транспорта

Автобусы будут курсировать с 5.45 до 23.00. Фото: мэрия Нижнекамска.

С 1 января в Нижнекамске увеличат продолжительность движения общественного транспорта. Об этом рассказал глава района Рамиль Муллин во время прямого эфира в официальной группе Нижнекамска ВКонтакте.

Так, с нового года автобусы будут начинать работу в 5.45 и перевозить пассажиров до 22.00. Трамваи будут курсировать с 5 утра и до 23.00.

- Это следующий этап реализации нашей транспортной реформы. Понятно, что интервалы будут варьироваться. В пиковый период они будут составлять 15-20 минут, а в дневные и вечерние часы – 30 минут. Со своей стороны мы продолжим поддерживать транспортную инфраструктуру, - сказал Рамиль Муллин.