В Татарстане 21-летнюю девушку подозревают в избиении 6-месячного сына

Врачи борются за жизнь маленького ребенка. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане 21-летнюю девушку подозревают в жестоком избиении малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

О госпитализации 6-месячного мальчика стало известно накануне. Увидев информацию в интернете, следователи возбудили уголовное дело. На данный момент установлено, что в августе 2022 года 6-месячный сын подозреваемой получил перелом основания черепа и вместе с матерью, объяснившей травму падением с кровати, был госпитализирован.

Спустя несколько дней после проведенной операции медики выявили у ребенка переломы ноги и рук. Мать объяснила это случайностью. По ее словам, травмы ребенок получил в больнице во время того, как мать ухаживала за ребенком.

Позже женщина покинула медицинское учреждение. В настоящее время состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь. Женщина задержана. В настоящей момент решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу.