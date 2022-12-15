В Казани могут поменять место под строительство нового парка «Кырлай»

Парк аттракционов и развлечений планировали построить около парка Победы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Казани продолжают обсуждать концепцию и место под строительство нового парка аттракционов и развлечений. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети сообщила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

По ее словам, окончательное решение о возведение объекта около парка Победы все еще не принято. Связано это с тем, что предполагаемое место строительства парка развлечений находится в спальном районе. Кроме того, здесь рядом находятся памятный мемориал, спортивные объекты, мечеть, торговый центр и особая охраняемая территория. Конкретных сроков реализации проекта также не сообщают.

Напомним, в августе сообщалось, что новый парк развлечений появится около парка Победы. Под будущий объект планировали выделить 13 гектаров земли, что в два раза больше, чем у «Кырлая».

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