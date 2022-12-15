Последнее в 2022 году заседание Госсовет Татарстана проведет 23 декабря

Предположительно, главной темой обсуждения станет проект поправок в Конституцию Татарстана. Фото: gossov.tatarstan.ru

В Татарстане депутаты 23 декабря соберутся на заключительное заседание в 2022 году. Об этом в ходе сессии сообщил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Повестку планируемого заседания пока не определили. Однако есть вероятность, что главной темой обсуждения станет проект поправок в Конституцию Татарстана в связи с принятием федерального закона о публичной власти в регионах.

Отметим, в республике этот закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Согласно документу, главам субъектов нельзя будет именоваться президентами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Татарстана Рустам Минниханов утвердил 20 новых членов Общественной палаты республики

Всего в состав данного госоргана войдут 60 человек (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram