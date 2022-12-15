В прокуратуру направили уголовное дело директора казанской гимназии №175 Амины Валеевой

Женщина считает себя невиновной в произошедшей трагедии. Фото: скриншот

Материалы уголовного дела директора казанской гимназии №175 Амины Валеевой были направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого они должны поступить в суд для рассмотрения и вынесения решения.

Напомним, Валеева обвиняется по статье «Халатность» и в связи с гибелью людей ей грозит до семи лет лишения свободы. Напомним, директору казанской гимназии №175 вменяют недостаточную организацию безопасности в учреждении. 11 мая 2021 года там произошел взрыв и стрельба, которые организовал бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев. Тогда погибли семеро детей и два учителя, множество были ранены и пострадали.

По версии следствия, Валеева должным образом не проследила за работой громкоговорителей в классах. Один из них не сработал и поэтому учительница не смогла вовремя закрыть дверь перед Ильназом Галявиевым, который устроил в кабинете стрельбу. В свою очередь Амина Валеева, утверждает, что оборудование было исправно. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде

Отметим, что по делу о стрельбе в казанской гимназии №175 также проходят директор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов и инженер ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин. Именно они отвечали за монтаж системы пропуска и оповещения в образовательном учреждении.

В свою очередь суд на организатором стрельбы Ильназом Галявиевым уже идет. Ему грозит пожизненный срок.

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