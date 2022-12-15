Первые массовые катания на стадионе «Тасма» в Казани пройдут 17 декабря

На катке будут действовать льготы для определенных категорий гражадан. Фото: Андрей АБРАМОВ

Первые массовые катания на стадионе «Тасма» пройдут в эти выходные, 17 и 18 декабря.

В субботу каток будет открыт с 14.00 до 20.00, а в воскресенье – с 11.00 до 20.00. Для посетителей здесь будут работать прокат и заточка коньков. Бесплатно посетить каток могут дети до 7 лет, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и мастера спорта, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

Напомним, 23 декабря откроется каток в парке «Черное озеро». В этот вечер для горожан здесь покажут праздничную программу. К тому же ранее мы опубликовали подробный список мест, где покататься на коньках в Казани.

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