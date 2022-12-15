Депутат Госсовета Татарстана Хафиз Миргалимов раскритиковал противников установки памятника Сталину в Набережных Челнах

Памятник Сталину установили в начале декабря. Фото: предоставлено руководством школы «Смеем мечтать!»

Депутат Госсовета Татарстана Хафиз Миргалимов вступился за памятник Иосифа Сталина, который установили во дворе частной школы Набережных Челнов. Депутат выступил с целой речью на 38-ом заседании республиканского парламента.

По его словам, молодое поколение должно знать лидеров многолетней истории страны. Благодаря Сталину россияне жили 75 лет в мире, считает Миргалимов. Он также напомнил, что в Черемшанском районе давно стоит памятник Сталину, к которому местные жители возлагают цветы.

Напомним, памятник революционеру Иосифу Сталину появился во дворе частной школы Набережных Челнов в начале декабря. Новость об этом вызвала бурную реакцию не только местного населения, но и жителей других регионов страны.

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