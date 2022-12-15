После непогоды в Чувашии устранили около 517 обрывов проводов

Сильный снегопад и ледяной дождь стали причиной массовых аварий на электросетях. Фото: Олег УКЛАДОВ

После непогоды в Чувашии устранили более пятисот обрывов проводов. Также специалисты заменили 42 опоры линии электропередач, 137 предохранителей и 62 изолятора. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Олег Николаев.

- Работу по модернизации всего электросетевого комплекса продолжим. Первые мероприятия по его консолидации и повышению эффективности управления и обслуживания уже начаты, - заявил Николаев.

Отметим, сильный снегопад и ледяной дождь стали причиной массовых аварий на электросетях. В связи с этим энергетики и спасатели трудились ежедневно, чтобы в кратчайшие сроки вернуть электричество в жилые дома и на социально-значимые объекты. В этом деле им помогли коллеги из других районов.

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