В Казани состоится несколько отправок мобилизованных для службы в зоне спецоперации

Крайняя отправка военнослужащих состоится 17 декабря.

В Казани состоится несколько отправок мобилизованных для прохождения военной службы в зоне специальной операции. Процесс будет осуществляться в три дня: 15, 16 и 17 декабря. Об этом сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на слова председателя региональной военно-патриотической общественной организации «Герат» Наиля Каюмова.

Напомним, первая отправка бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации, прошла 23 октября. Они были отправлены в военные части Центрального округа России.

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