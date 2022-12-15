Раяна Magic Fest создал новогоднюю сказку для детей ДРКБ в «Доме вдали от дома»

Фото: Константин Дыганов, «Семья вместе»

В Казани Раяна c проектом «Раяна Magic fest», папой и мамой Ильвиной (певицой татарской эстрады) устроили для маленьких пациентов ДРКБ необыкновенно прекрасное новогоднее торжество.

Фото: Константин Дыганов, «Семья вместе»

Уже во второй раз «Раяна Magic Fest» приходит с праздником в «Дом вдали от дома». Новогодняя елка Раяны окунула детей в волшебный, сказочный мир эльфов, Кощея Бессмертного, Деда Мороза и Снегурочки, подарила им радость и чудесные воспоминания.

Фото: Константин Дыганов, «Семья вместе»

- Миссия нашего фестиваля: «Дети – детям». Хочется делать больше добра, больше праздников в жизни, хочется больше улыбаться и дарить надежду, - поделилась мама Раяны.

Вместе с друзьями Раяна подарила «Дому вдали от дома» игрушки для Волшебной комнаты, в которой каждый маленький пацииент сможет выбрать при заселении свою любимую игрушку.

- Мы сердечно благодарим Раяну и ее родителей за еще один подарок - 100 000 рублей, которые пойдут на нужды нашего бесплатного семейного Дома. Спасибо за отзывчивость и готовность помогать, спасибо за возможность творить чудеса вместе! – отметили в «Доме вдали от дома». - Благодарим «Раяна Magic fest», фотографа Константина Дыганова, а также компанию «Fibikids» за организацию и проведение праздника