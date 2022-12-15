За минувшие сутки в Татарстане выявили 103 случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни сейчас составляет 3,9%. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 103 новых случаев COVID-19, госпитализировали 27 зараженного и выписали 82 переболевших вирусом человека. Такие цифры в четверг, 15 декабря, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 191 848 человек, 188 772 из которых выздоровели, а 2 008 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет те же 3,9%.

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