Глава Татарстана Рустам Минниханов расширил состав призывной комиссии республики

Из резервного состава призывной комиссии вывели одного человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав региональной призывной комиссии. Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте.

Так, в обновленный состав вошли врачи центра военно-врачебной экспертизы, а именно: стоматолог Владимир Андронов, психиатр Шамиль Гараев, дерматовенеролог Алина Гарипова, невролог Марат Нагаев, отоларинголог Ильнар Хаев и офтальмолог Дарья Хисамдинова.

Из резервного состава комиссии вывели одного человека. При этом в него включили врачей-офтальмологов Республиканской офтальмологической больницы им. Профессора Адамюка Камилю Афлятумову и Дарью Шильникову, замначальника полиции МВД по Татарстану Александра Мищихина и врача-хирурга горбольницы №7 Рустема Шавалеева.

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