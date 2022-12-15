Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильном тумане 16 декабря

В пятницу на дорогах также прогнозируется гололедица. Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце четверга, а также ночью и утром 16 декабря на территории республики, в том числе и в Казани, местами будет наблюдаться сильный туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее, предупредил Гидрометцентр Татарстана.

Также, согласно его прогнозам, в эту пятницу, 16 декабря, обойдется в основном без снегопадов, разве, что он пройдет местами, как и слабая метель. Температура воздуха ночью опуститься минимум до -14 градусов. Но это если только речь идет не о низинах во время прояснений. Тогда столбик термометра может запросто опуститься до отметки -17 градусов. Днем же в последний рабочий день этой недели будет не так холодно – от -3 до -8 градусов. Правда, автомобилистам при этом стоит усилить свое внимание за рулем – на дорогах прогнозируется гололедица.

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