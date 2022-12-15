Депутаты Татарстана одобрили предоставление допгарантий для мобилизованных госслужащих

Дополнительные гарантии будут доступны для государственных служащих при мобилизации, службе по контракту или добровольном участии в спецоперации.
Фото: Алина НИЗАМОВА
Депутаты Госсовета Татарстана одобрили предоставление дополнительных гарантий для государственных служащих при мобилизации, службе по контракту или добровольном участии в спецоперации. Соответствующий законопроект был принят на 38-м заседании парламента республики.
Согласно документу, госслужащим гарантируют сохранение за собой рабочих мест, недопущение расторжения служебного контракта по инициативе работодателя, а также предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение шести месяцев после возобновления госслужбы. Кроме того, период прохождения военной службы включат в их трудовой стаж.
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