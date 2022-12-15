Банк «Открытие»: у регулятора нет причин менять ключевую ставку

Банк «Открытие»

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

«На заключительном в этом году заседании Совета директоров Банка России по ключевой ставке мы ожидаем ее сохранения на уровне 7,5%. С момента предыдущего решения по ставке наблюдается начало реализации как проинфляционных тенденций – ослабления рубля, роста дефицита бюджета – так и дезинфляционных, к которым можно отнести снижение мировых цен на продовольствие. Пока между этими факторами сохраняется хрупкий баланс, выражающийся в сохранении инфляции на целевой траектории 4%. При этом ноябрьское снижение инфляционных ожиданий с 12,8% до 12,2% не может пока выступать сигналом для каких-либо действий, поскольку вполне может укладываться в характерную пилообразную динамику этого показателя.

На банковском рынке наблюдается постепенная нормализация кредитной активности после шока, вызванного мобилизацией, однако сберегательная активность населения восстанавливается не так быстро. Об этом свидетельствует поступательное повышение депозитных ставок: максимальная ставка топ-10 банков выросла до 7,3% по сравнению с 6,6-6,8% на момент предыдущего заседания. В этих условиях рост ставки или даже жесткая риторика в отношении будущей денежно-кредитной политики может спровоцировать торможение кредитования и препятствовать восстановлению экономической активности после провала в октябре. Снижение ставок, напротив, может подорвать восстановление сберегательной активности.

Уровень безрисковых краткосрочных ставок постепенно снижается по сравнению с октябрем. Однолетние доходности упали ниже 7%, что отражает снижение годовых темпов инфляции и достаточный запас устойчивости бюджета на 2023 года, а также снижение обеспокоенности, связанной с мобилизацией. Однако долгосрочная неопределенность остается высокой, и один из ее индикаторов – дальнейший рост спреда между 10-л. И 1-л. бескупонными доходностями ОФЗ с 250 до 320 б.п. (максимум с 2011 года) с момента предыдущего заседания, даже несмотря на снижение подобного спреда на внешних рынках.

Наблюдаемое ослабление рубля – в ответ на риски падения доходов от экспорта нефти на фоне снижения цен на нее и введения ценового потолка для российской нефти – не несет пока выраженной инфляционной угрозы. Стоимость бивалютной корзины хотя и выросла до 65 рублей, находится ниже диапазона 2016-2021 годов (за исключением 2017 года). Впрочем, дальнейшее ослабление рубля и снижение экспортных доходов от нефти выступают сейчас основным краткосрочным риском для российской экономики. Однако и тут неопределенность остается высокой и напрямую зависит от экономических факторов (политика ФРС и ЕЦБ, экономическая динамика в этих странах), политических (действия ОПЕК, Китая, Индии и других стран) и эпидемиологических (ситуация в Китае), что не требует от Банка России незамедлительных действий».

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»).