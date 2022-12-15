Из зоны спецоперации депутат Эдуард Шарафиев поприветствовал Госсовет Татарстана

Эдуард Шарафиев добровольно решил принять участие в спецоперации на Украине. Фото: скриншот

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев поприветствовал своих коллег из зоны спецоперации. Его обращение озвучили в начале 38-го заседания республиканского парламента.

В своем обращении Шарафиев поблагодарил главу региона Рустама Минниханова за всестороннюю поддержку добровольцев и мобилизованных. Также он отметил, что общими усилиями и стараниями принесут мир стране как можно раньше.

В ответ на эти слова председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин поблагодарил Шарафиева за проявленную отвагу и мужество. Кроме того, он отметил важность оказании помощи мобилизованным, членам их семьи и жителям новых субъектов России.

Напомним, в ноябре депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев заявил, что готов принять участие в спецоперации на Украине. Более того, он подписал краткосрочный контракт с одним из добровольческих батальонов, находящихся в зоне спецоперации.

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