Бастрыкину доложат об обстоятельствах травмирования новорожденного малыша в Татарстана

Ход расследования уголовного дела будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе расследования дела о травмировании новорожденного ребенка в Татарстане.

Напомним, семимесячный малыш из Камско-Устьинского района поступил в одну из больниц Казани с черепно-мозговой травмой. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Не исключается, что мальчик мог стать жертвой преступления, а потому в республике было возбуждено уголовное дело по статье «Причинения тяжкого вреда здоровью».

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего с ребенком и решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

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