В скором времени наименование будет внесено в советующий реестр. Фото: Рамиль ГАЛИ

В Советском районе Казани появится улица Каенкай. Она расположится в жилом массиве «Султан Ай». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Напомним, ранее сообщалось о присвоении пяти улицам столицы Татарстана названий Заповедная, 1-я Заповедная, 2-я Заповедная, 3-я Заповедная и 4-я Заповедная.

В скором времени эти наименования будут внесены в советующие реестры.

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