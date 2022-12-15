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НовостиОбщество15 декабря 2022 8:00

В Советском районе Казани появится улица Каенкай

Она расположится в жилом массиве «Султан Ай»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В скором времени наименование будет внесено в советующий реестр.

В скором времени наименование будет внесено в советующий реестр.

Фото: Рамиль ГАЛИ

В Советском районе Казани появится улица Каенкай. Она расположится в жилом массиве «Султан Ай». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Напомним, ранее сообщалось о присвоении пяти улицам столицы Татарстана названий Заповедная, 1-я Заповедная, 2-я Заповедная, 3-я Заповедная и 4-я Заповедная.

В скором времени эти наименования будут внесены в советующие реестры.

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